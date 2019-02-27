"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в английском клубе. Об этом сообщает Daily Mai.


По данным издания, в хорватском игроке заинтересован "Манчестер Юнайтед". Руководство английского клуба готово предложить игроку контракт, в случае неудавшихся переговорах Ракитича с "Барселоной".

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Интер", который готов отдать за полузащитника 40 миллионов евро.

Ракитич перешел в "Барселону" из "Севильи" в 2014 году и подписал контракт с каталонским клубом до 2021 года. 

В текущем сезоне хорват участвовал в 24 матчах, отметившись 2 забитыми мячами и 2 ассистами.

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