"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в английском клубе. Об этом сообщает Daily Mai.



По данным издания, в хорватском игроке заинтересован "Манчестер Юнайтед". Руководство английского клуба готово предложить игроку контракт, в случае неудавшихся переговорах Ракитича с "Барселоной".

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Интер", который готов отдать за полузащитника 40 миллионов евро.

Ракитич перешел в "Барселону" из "Севильи" в 2014 году и подписал контракт с каталонским клубом до 2021 года.

В текущем сезоне хорват участвовал в 24 матчах, отметившись 2 забитыми мячами и 2 ассистами.

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