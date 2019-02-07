"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому защитнику мадридского "Реала" Рафаэлю Варану, сообщает The Daily Star.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру Варана в качестве приоритетной трансферной цели летом.

Ранее манкунианцы хотели купить защитника "Наполи" Калиду Кулибали, но теперь обратили внимание на Варана.

25-летний Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех матчах за королевский клуб и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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