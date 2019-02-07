"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Реала"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому защитнику мадридского "Реала" Рафаэлю Варану, сообщает The Daily Star.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру Варана в качестве приоритетной трансферной цели летом.
Ранее манкунианцы хотели купить защитника "Наполи" Калиду Кулибали, но теперь обратили внимание на Варана.
25-летний Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех матчах за королевский клуб и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: 20 лет назад нынешний наставник "МЮ" Сульшер забил четыре гола за 10 минут (видео). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дубль Гнабри вывел "Баварию" в четвертьфинал Кубка Германии
-
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить победителя в первом полуфинальном матче Кубка Короля
-
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел на первое место в Премьер-лиге
-
"Реал" продлил феноменальную серию в матчах против "Барселоны"
-
ПСЖ с огромным трудом победил клуб третьей лиги в Кубке Франции
Лента новостей
-
"Барселона" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча)
-
Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии
-
Дубль Гнабри вывел "Баварию" в четвертьфинал Кубка Германии
-
Дубль Сьебатшо вывел "Ренн" в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить победителя в первом полуфинальном матче Кубка Короля
-
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел на первое место в Премьер-лиге
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Реала"
-
Это чересчур: форвард "Рубина" поддержал Кокорина и Мамаева
-
"Реал" продлил феноменальную серию в матчах против "Барселоны"
-
Дубль Сане вывел "Шальке" в четвертьфинал Кубка Германии
-
20 лет назад нынешний наставник "МЮ" Сульшер забил четыре гола за 10 минут (видео)
-
Семин сделал заявление после поражения "Локомотива" в матче с "Краснодаром"
-
Мхитарян рассказал о ходе восстановления после перелома
-
"Милан" нацелился на талантливого француза
-
ПСЖ с огромным трудом победил клуб третьей лиги в Кубке Франции
-
Игрок "Реала" установил рекорд клуба в класико в 21 веке
-
"Барселона" - "Реал": видеотрансляция первого Эль Класико в 2019 году
-
Игрок "Ростова" перешел в клуб из Европы
-
"РБ Лейпциг" и "Аугсбург" вышли в четвертьфинал Кубка Германии
-
Лидер обороны "Атлетико" вернулся в строй перед битвой с "Реалом" в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11