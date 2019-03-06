"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Ювентуса"
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в скором времени может покинуть клуб. Об этом информирует The Sun.
По данным издания, на 25-летнего аргентинца нацелился "Манчестер Юнайтед". На данный момент клуб ищет замену 25-летнему нападающему Ромелу Лукаке.
Английский клуб готов отдать за игрока 140 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста - 100 миллионов евро.
Дибала перешел в "Ювентус" в 2015 году из "Палермо" за 32 миллиона евро. Контракт рассчитан на 5 лет.
В текущем сезоне аргентинец участвовал в 23 матчах, отметившись 4 голами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14