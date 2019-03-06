"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Ювентуса"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в скором времени может покинуть клуб. Об этом информирует  The Sun.

По данным издания, на 25-летнего аргентинца нацелился "Манчестер Юнайтед". На данный момент клуб ищет замену 25-летнему нападающему Ромелу Лукаке

Английский клуб готов отдать за игрока 140 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста - 100 миллионов евро.

Дибала перешел в "Ювентус" в 2015 году из "Палермо" за 32 миллиона евро. Контракт рассчитан на 5 лет.

В текущем сезоне аргентинец участвовал в 23 матчах, отметившись 4 голами.

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