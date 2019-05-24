"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу Дембеле

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Лиона" Мусса Дембеле, сообщает Goal.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры по его трансферу. Манкунианцы готовы заплатить за игрока более 40 миллионов евро.

22-летний Дембеле является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне форвард провел за "Лион" 22 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с лионским клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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