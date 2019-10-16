"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Аллегри

"Манчестер Юнайтед" проявляет предметный интерес к бывшему наставнику "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, стороны уже ведут конкретные переговоры о возможном сотрудничестве.

Также на итальянского специалиста претендует лондонский "Тоттенхэм".

Аллегри готов вернуться к работе, но хочет зарабатывать в новом клубе не менее 7,5 миллионов евро в год.

По итогам восьми туров "МЮ" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Тоттенхэм" - 9-е.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru