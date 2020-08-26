"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, провел переговоры с "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

Английский клуб намерен заполучить футболиста в летнее трансферное окно. Форвард намерен в одностороннем порядке разорвать контракт с "Барселоной". Таким образом, он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Также Месси входит в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Интера".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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