"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Райолой о новом контракте Погба

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"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Райолой о новом контракте Погба

"Манчестер Юнайтед" уже работает над продлением контракта с полузащитником Полем Погба, пишет The Guardian.

По информации источника, представители "красных дьяволов" уже начали переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

Звёздный француз, несмотря на попытки покинуть нынешний клуб, сейчас открыт для диалога о заключении нового соглашения.

Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.

В текущем сезоне 27-летний Погба провёл за "МЮ" 13 матчей и сделал 4 ассиста.

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