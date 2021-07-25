"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Реалом" по Варану

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Le Parisien, трансфер состоится в ближайшее время, так как в последние дни переговоры между клубами вступили в активную стадию.

По информации источника, переход француза в английский клуб произойдет до конца июля, а сумма трансфера составит около 45 миллионов евро, хотя изначально "сливочные" требовали 70 миллионов.

Также отмечается, что Варан подпишет контракт с "МЮ" сроком на 4 или 5 лет.

В прошедшем сезоне защитник сыграл 31 матч за "Реал" в Ла Лиге, в которых забил 2 гола.

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