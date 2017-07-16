"Манчестер Юнайтед" начал подготовку к сезону с разгромной победы
Сегодня ночью "Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче разгромил американский "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 5:2.
"Лос-Анджелес Гэлакси" - "Манчестер Юнайтед" - 2:5
Голы: Рэшфорд, 2 - 0:1, Рэшфорд, 20 - 0:2, Феллаини, 26 - 0:3, Мхитарян, 67 - 0:4, Марсьяль, 72 - 0:5, Дос Сантос, 79 - 1:5, Дос Сантос, 88 - 2:5.
"Манчестер Юнайтед" (стартовый состав): Де Хеа, Блинд, Валенсия, Джонс, Кэррик, Лингард, Мата, Рэшфорд, Смоллинг, Феллаини, Эррера.
Напомним, Моуринью рассказал о трансферных планах "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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