"Манчестер Юнайтед" начал поиски замены Погба

"Манчестер Юнайтед" начал поиски замены своему ведущему полузащитнику Полю Погба, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" изучили возможные альтернативы 25-летнему хавбеку, однако на сегодняшний день клуб так и не нашел подходящих кандидатов. Приоритетным вариантом для манкунианцев остается сохранение француза на "Олд Траффорд".

Слухи приписывают интерес к Погба со стороны туринского "Ювентуса", мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и ПСЖ.

Напомним, "Ювентус" уже вышел на контакт с Погба. | soccernews.ru