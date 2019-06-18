"Манчестер Юнайтед" начал работать над покупкой Хамеса

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "красные дьяволы" сделали запрос о трансфере звёздного колумбийца, стоимость которого оценивается в 55 миллионов евро.

На 27-летнего футболиста также претендуют итальянские "Наполи" и "Ювентус".

Напомним, что последние два сезона Хамес провёл на правах аренды в "Баварии", однако мюнхенский клуб отказался его выкупать за 42 миллиона.

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