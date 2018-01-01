"Манчестер Юнайтед" начинает 2018-й год с победы над "Эвертоном"

Программу первого игрового дня в 2018-м году завершали поединком на "Гудисон Парк" ливерпульский "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". В свете борьбы за место в призерах манкунианцам никак нельзя было терять очки в этой встрече. Однако команде Жозе Моуринью противостоял коллектив, который весьма успешно играет в этом сезоне именно на своем поле.

Матч начался в сопровождении дождя. И хотя вскоре осадки прекратились, комбинировать на мокром поле игрокам обеих команд было непросто. Как следствие, в действиях команд было немало брака. Единственное, чем радовали болельщиков участники матча, так это хорошими скоростями. Но до опасных моментов дело не доходило.

"Эвертон" поначалу смотрелся предпочтительнее. Активен был на поле Руни, пытаясь создать неприятности своему бывшему клубу. Однако навесы и прострелы "ирисок" не находили конечного результата. После экватора тайма уже "красные дьяволы" вели игру, но у них также не получался последний пас.

И все же в первом тайме случились два эпизода, которые заслуживают внимания. В первом из них пробивал Дэвис. Мяч по пути задел кого-то из защитников манкунианцев, немного изменил направление и полетел рядом со штангой. А буквально в ответной атаке выстреливал Погба, но и его удар не достиг цели. Мяч просвистел над перекладиной.

Совсем другим получился тайм второй. Уже в его дебюте гости могли открывать счет. Покатил Шоу мяч на Мату, а тот что есть силы выстрелил под перекладину. С большим трудом Пикфорд спас свою команду. А через несколько минут испанец снова был близок к тому, что записать свою фамилию на табло. Весьма неожиданно он выстрелил с 35-ти метров, но мяч, облизав штангу, улетел за пределы поля.

Ну а в следующий отрезок времени давление "Манчестер Юнайтед" на ворота соперника лишь усилилось. В одной из быстрых атак едва не сработала связка Погба – Мартьяль. Первый простреливал, а второй совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча в трех метрах от ворот. Впрочем, уже по ходу следующего выпада два француза организовали взятие ворот. Погба отдал пас Антони вдоль линии штрафной, а тот пробил на точность, вырезав мяч прямиком в девятку – 0:1. Добились своего манкунианцы!

Однако еще некоторое время команда Жозе Моуринью продолжала вести игру. Так на 65-й минуте удваивать счет мог Погба. В прямом смысле слова продрался Поль к воротам Пикфорда и нанес под перекладину зрячий удар, но голкипер "Эвертона" потянул этот выстрел. А вскоре огрызнулись и хозяева поля. Холгейт навесил от правого фланга на ближнюю штангу, откуда Ниасс в падении целил головой в угол, но совсем немного не попал в створ. Этот эпизод положил начало десятиминутке "ирисок", в ходе которой манкунианцы были прижаты к собственным воротам. Но создать что-либо опасное "Эвертону" не удалось.

И как только команда Сэма Эллардайса немного сбавила обороты, гости тут провели два кинжальных выпада. Правда в первом случае забить не удалось. Погба вывел Лингарда на ударную позицию, но нацеленный выстрел Джесси низом сумел укротить Пикфорд. Но уже через пару минут Лингард снова оказался на ударной позиции после паса француза и на этот раз послал мяч поверху. В этом случае Джордан уже ничего не мог поделать – 2:0. Гол-красавец!

Второй мяч снял все вопросы о победителе. Команды спокойно доиграли матч, в котором сильнее оказались гости из Манчестера.

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2

Гол: Мартьяль, 57 – 0:1. Лингард, 81 – 0:2.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Кин, Уильямс, Мартина, Влашич, Дэвис, Шнейдерлин, Ниасс (Калверт-Левин, 81), Руни (Маккарти, 62), Болази (А.Леннон, 62).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделёф, Джонс, Рохо, Шоу, Эррера, Погба, Матич, Лингард (Блинд, 88), Мата, Мартьяль (Рэшфорд, 77).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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