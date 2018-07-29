"Манчестер Юнайтед" надолго потерял основного игрока из-за травмы

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"Манчестер Юнайтед" надолго потерял основного игрока из-за травмы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник Неманья Матич будет вынужден перенести операцию из-за травмы, которую он получил на Чемпионате Мира-2018.

"Матич прибыл с ЧМ-2018 с травмой. Теперь ему предстоит операция. Я не знаю, сколько времени он пропустит", - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Напомним, что на ЧМ-2018 Матич провел 3 матча.

В прошлом сезоне 29-летний хавбек сыграл за "МЮ" 49 матчей и забил 2 мяча.

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