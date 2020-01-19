"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Рэшфорда

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"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Рэшфорда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о травме нападающего Маркуса Рэшфорда.

"В матче с "Вулверхэмптоном" Маркус получил несколько ударов в спину, что привело к усугублению его травмы. Не думаю, что он вернется в строй в ближайшие недели. Он будет восстанавливаться столько, сколько будет нужно. Рэшфорд всегда быстро возвращается в строй. Надеюсь, что в этот раз все будет так же", - цитирует Сульшера Sky Sports.

В нынешнем сезоне 22-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2023 года.

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