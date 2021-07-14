"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Рэшфорда

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфордтравмы

"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Рэшфорда

Фото: инстаграм Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд перенесет операцию в связи с травмой плеча, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболист играл с этой травмой с ноября прошлого года, а сейчас состояние плеча ухудшилось. После операции форвард не сможет играть на протяжении трех месяцев. Таким образом, Рэшфорд пропустит предсезонную подготовку и начало сезона.

В прошлом сезоне 23-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 57 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Рэшфорд забил 100-й гол в карьере. | http://soccernews.ru
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