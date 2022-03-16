"Манчестер Юнайтед" накажет фанатов, которые бросали предметы в Симеоне

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" планирует найти и наказать болельщиков, которые бросали разные предметы в главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне после того, как "матрасники" выбили "красных дьяволов" из 1\8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что после окончания матча аргентинский тренер по своей традиции сразу отправился в подтрибунное помещение и в это время с трибун болельщики "МЮ" начали закидывать его различными предметами.

В английском клуба уже просматривают записи с камер видеонаблюдения. На "Олд Траффорд" запрещено бросать на поле посторонние предметы, а нарушителям грозит наказание в виде запрета на посещение стадиона сроком до трех лет.

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