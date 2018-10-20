"Манчестер Юнайтед" намерен использовать опцию продления контракта Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" всеми способами пытается удержать Антони Мартиаля в клубе.

Как сообщает Goal.com, "красные дьяволы" планируют активировать опцию продления контракта футболиста еще на один сезон. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2019 года.

Отмечается, что Мартиаль желает покинуть "МЮ", где он получает недостаточно игрового времени.

В текущем сезоне Мартиаль провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами.

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