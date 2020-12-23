"Манчестер Юнайтед" намерен избавиться от четырех игроков

Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от четырех футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletics.

По сведениям издания, манкунианцы планируют выставить на трансфер вратаря Серхио Ромеро, защитников Маркоса Рохо и Фила Джонса, а также полузащитника Джесси Лингарда.

В нынешнем сезоне 28-летний Лингард провел два матча и не отметился результативными действиями. 33-летний Ромеро, 30-летний Рохо и 28-летний Джонс на поле не выходили.

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