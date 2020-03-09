"Манчестер Юнайтед" намерен избавиться от Лингарда

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"Манчестер Юнайтед" намерен избавиться от Лингарда
"Манчестер Юнайтед" собирается продать полузащитника Джесси Лингарда в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер больше не рассчитывает на футболиста. Интерес к хавбеку проявляют "Атлетико" и "Рома".

В нынешнем сезоне 27-летний Лингард провел за манкунианцев 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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