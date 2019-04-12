"Манчестер Юнайтед" намерен купить игрока "Ромы" Моналоса

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"Манчестер Юнайтед" намерен купить игрока "Ромы" Моналоса

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в защитнике "Ромы" Костасе Маноласе. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Английский клуб готов выплатить 36 миллионов евро отступных за 27-летнего игрока. 

"Рома" готова продать футболиста в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Соглашение Маноласа действует до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 31 матче за "Рому", в которых отметился 2 голами.

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