"Манчестер Юнайтед" намерен купить Кейна при любых условиях

Фото: твиттер Кейна\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" определился с главной целью на летнее трансферное окно - ей стал нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн, сообщает The Athletic.

По информации источника, год назад "МЮ" уже пытался купить форварда, однако из-за дорогого трансфера Джейдона Санчо не сумел позволить себе еще и Кейна.

Отмечается, что сделка по Кейну будет стоить около 100 миллионов фунтов и "Манчестер Юнайтед" хочет подписать вне зависимости от того, кто будет назначен новым главным тренером.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 22 гола.

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