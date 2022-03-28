"Манчестер Юнайтед" намерен купить Кейна при любых условиях
Фото: твиттер Кейна\Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" определился с главной целью на летнее трансферное окно - ей стал нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн, сообщает The Athletic.
По информации источника, год назад "МЮ" уже пытался купить форварда, однако из-за дорогого трансфера Джейдона Санчо не сумел позволить себе еще и Кейна.
Отмечается, что сделка по Кейну будет стоить около 100 миллионов фунтов и "Манчестер Юнайтед" хочет подписать вне зависимости от того, кто будет назначен новым главным тренером.
В нынешнем сезоне Кейн сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 22 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18