"Манчестер Юнайтед" намерен купить летом трёх молодых англичан

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"Манчестер Юнайтед" намерен купить летом трёх молодых англичан

"Манчестер Юнайтед" определился с трансферными целями на летнее межсезонье, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "красные дьяволы" планируют сосредоточиться на покупке трёх молодых англичан - защитника "Вест Хэма" Деклана Райса, вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои.

Также отмечается, что манкунианцы вычеркнули из своего шорт-листа нападающего "Реала" Гарета Бэйла. В клубе решили отказаться от услуг валлийца в виду его возраста - в этом году футболисту исполнится 30 лет.

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