"Манчестер Юнайтед" намерен купить Рабьо

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"Манчестер Юнайтед" намерен купить Рабьо

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому полузащитнику туринского "Ювентуса" Адриена Рабио, сообщает TuttoMercatoWeb.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Скауты манкунианцев следили за игрой хавбека в матчах Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне 25-летний Рабьо провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

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