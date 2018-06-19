"Манчестер Юнайтед" намерен опередить "Реал" в борьбе за защитника сборной Германии
"Манчестер Юнайтед" всерьез нацелился на подписание защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, который ранее заявил о своем желании сменить команду.
Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью уже определил 29-летнего бека чемпионов Германии, на которого также претендует мадридский "Реал", приоритетным кандидатом на усиление центра обороны своей команды. При этом руководство манкунианцев готово удовлетворить запросы своего главного тренера.
Напомним, Роналду намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31