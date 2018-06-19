"Манчестер Юнайтед" намерен опередить "Реал" в борьбе за защитника сборной Германии

"Манчестер Юнайтед" всерьез нацелился на подписание защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, который ранее заявил о своем желании сменить команду.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью уже определил 29-летнего бека чемпионов Германии, на которого также претендует мадридский "Реал", приоритетным кандидатом на усиление центра обороны своей команды. При этом руководство манкунианцев готово удовлетворить запросы своего главного тренера.

Напомним, Роналду намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru