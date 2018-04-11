"Манчестер Юнайтед" намерен отклонить любое предложение по Рэшфорду
"Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться со своим форвардом Маркусом Рэшфордом, информирует ESPN.
Так, по сведениям источника, ближайшим летом "красные дьяволы" намерены отклонить любое предложение, которое поступит по их 20-летнему нападающему.
В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Рэшфорд задумался об уходе из "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21