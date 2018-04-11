"Манчестер Юнайтед" намерен отклонить любое предложение по Рэшфорду

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

"Манчестер Юнайтед" намерен отклонить любое предложение по Рэшфорду"Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться со своим форвардом Маркусом Рэшфордом, информирует ESPN.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "красные дьяволы" намерены отклонить любое предложение, которое поступит по их 20-летнему нападающему.

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Рэшфорд задумался об уходе из "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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