"Манчестер Юнайтед" намерен перебить предложения "Лиона" и "Эвертона" по Йерри Мине

Теги манчестер юнайтедлионжозе моуриньюйерри минаэвертонбарселона

"Манчестер Юнайтед" намерен перебить предложения "Лиона" и "Эвертона" по Йерри Мине"Манчестер Юнайтед" намерен перебить предложения "Лиона" и "Эвертона" по защитнику каталонской "Барселоны" Йерри Мине.

Так, по сведениям испанской прессы, за 23-летнего бека "сине-гранатовых" "красные дьяволы" будут готовы выложить 40 миллионов евро, что больше, нежели готовы выложить за игрока "ткачи" и "ириски". На трансфере колумбийца настаивает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним,  "Барселона" не хочет продавать Мину в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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