"Манчестер Юнайтед" намерен перебить предложения "Лиона" и "Эвертона" по Йерри Мине

"Манчестер Юнайтед" намерен перебить предложения "Лиона" и "Эвертона" по защитнику каталонской "Барселоны" Йерри Мине.

Так, по сведениям испанской прессы, за 23-летнего бека "сине-гранатовых" "красные дьяволы" будут готовы выложить 40 миллионов евро, что больше, нежели готовы выложить за игрока "ткачи" и "ириски". На трансфере колумбийца настаивает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, "Барселона" не хочет продавать Мину в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru