"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить Фреда у "Манчестер Сити"



"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за бразильского полузащитника "Шахтера" Фреда, сообщает The Times.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 34 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется "Манчестер Сити".

В этом сезоне 24-летний Фред провел за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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