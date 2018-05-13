"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить Неймара у "Реала"
"Манчестер Юнайтед" всерьез настроен на покупку форварда ПСЖ Неймара.
Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовы пойти на рекордную сделку. Отмечается, что клуб намерен перебить любое предложение по Неймару, которое поступит ПСЖ.
Стоит отметить, что ПСЖ не отпустит Неймара за сумму меньше, чем 222 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30