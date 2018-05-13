"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить Неймара у "Реала"

"Манчестер Юнайтед" всерьез настроен на покупку форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовы пойти на рекордную сделку. Отмечается, что клуб намерен перебить любое предложение по Неймару, которое поступит ПСЖ.

Стоит отметить, что ПСЖ не отпустит Неймара за сумму меньше, чем 222 миллиона евро.

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