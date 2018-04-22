"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". Напомним, что Лангле также находится на радарах у "Барселоны".

В текущем сезоне Лангле провел 49 матчей, забил 4 гола и отдал один ассист.

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