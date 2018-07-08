"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за бразильского полузащитника "Челси" Виллиана, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 68 миллионов евро. На покупке хавбека настаивает лично главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью, который был инициатором его перехода в "Челси" несколько лет назад.

Напомним, что бразильцем также активно интересуется "Барселона", но каталонцы не готовы платить за него такую сумму.

В минувшем сезоне 29-летний Виллиан провел за "Челси" 55 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

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