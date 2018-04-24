"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

Теги манчестер юнайтедшахтер донецкфред

"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" форсирует трансфер бразильского полузащитника "Шахтера" Фреда, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, "дьяволы" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него требуемые 58 миллионов евро.

Ранее интерес к хавбеку также проявлял Манчестер Сити", но в данный момент "горожане" переключились на другие трансферные цели.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может выложить за ключевого игрока "Барселоны" 150 миллионов евро.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов