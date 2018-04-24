"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" форсирует трансфер бразильского полузащитника "Шахтера" Фреда, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, "дьяволы" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него требуемые 58 миллионов евро.

Ранее интерес к хавбеку также проявлял Манчестер Сити", но в данный момент "горожане" переключились на другие трансферные цели.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может выложить за ключевого игрока "Барселоны" 150 миллионов евро. | http://soccernews.ru