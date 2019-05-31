"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

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"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке хавбека "Спортинга" Бруну Фернандеша, утверждает The Sun.

По данным издания, манкунианцы готовы купить 24-летнего футболиста за 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" уже согласовал трансфер игрока.

В "МЮ" хотят оформить переход игрока уже на следующей неделе.

Фернандеш играет за "Спортинг" с 2017 года. В этом сезоне он забил 32 гола и отдал 18 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах.

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