"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

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"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека "Милана" Исмаэля Беннасера.

По сведениям Football Italia, "красные дьяволы" намерены перехватить 22-летнего игрока у "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Отметим, что клаусула Беннасера составляет 50 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету футболиста одна голевая передача в 23 поединках.

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