"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к ямайскому полузащитнику леверкузенского "Байера" Леону Бэйли, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком активно интересуется "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что "Байер" оценивает Бэйли в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Бэйли провел за "Байер" 31 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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