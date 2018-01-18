"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель ПСЖ

Теги манчестер юнайтедлассана диаррапсж

"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель ПСЖАнглийский "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель французского ПСЖ в лице полузащитника Лассаны Диарра, который в настоящее время имеет статус свободного агента.

Так, по информации Le Parisien, в подписании 32-летнего хавбека, последним которого была "Аль-Джазира" из ОАЭ, заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Однако сам футболист предпочитает стать игроком парижан.

Напомним, Мата может покинуть "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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