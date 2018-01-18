"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель ПСЖ

Английский "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель французского ПСЖ в лице полузащитника Лассаны Диарра, который в настоящее время имеет статус свободного агента.

Так, по информации Le Parisien, в подписании 32-летнего хавбека, последним которого была "Аль-Джазира" из ОАЭ, заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Однако сам футболист предпочитает стать игроком парижан.