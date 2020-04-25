"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Реала"
Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
По сведениям Caughtoffside, "красные дьяволы" намерены заполучить игрока летом, выиграв конкуренцию у мадридского "Реала".
Отмечается, что официальных переговоров по трансферу пока не ведется ни с "МЮ", ни с "Реалом".
В этом сезоне на счету Камавирнга один гол и два ассиста в 36 играх.
Читайте также: "Ренн" назвал "Реалу" цену на 17-летнего Камавингу. | http://soccernews.ru
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|Челси
|27
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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