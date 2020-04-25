"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Реала"

Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Caughtoffside, "красные дьяволы" намерены заполучить игрока летом, выиграв конкуренцию у мадридского "Реала".

Отмечается, что официальных переговоров по трансферу пока не ведется ни с "МЮ", ни с "Реалом".

В этом сезоне на счету Камавирнга один гол и два ассиста в 36 играх.

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