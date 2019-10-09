"Манчестер Юнайтед" намерен переманить тренера "РБ Лейпциг"

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"Манчестер Юнайтед" намерен переманить тренера "РБ Лейпциг"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" намерено переманить перспективного немецкого специалиста, если будет уволен Уле Гуннар Сульшер.

По итогам восьми туров "МЮ" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на 2 очка.

Нагельсманн стал тренером "РБ Лейпциг" минувшим летом. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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