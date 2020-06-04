"Манчестер Юнайтед" намерен поднять зарплату молодому таланту

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"Манчестер Юнайтед" намерен поднять зарплату молодому таланту

"Манчестер Юнайтед" намерен улучшить условия контракта защитника Брэндона Уильямса, сообщает The Athletic.

О деталях возможной сделки не сообщается. Известно, что по действующему контракту зарплата игрока составляет 4,5 тысячи евро в неделю.

19-летний Уильямс является воспитанником "МЮ" и выступает за первую команду с 2019 года.

В этом сезоне он провел 26 игр, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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