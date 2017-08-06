"Манчестер Юнайтед" намерен подписать еще одного новичка

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюбарселонаандре гомеш

"Манчестер Юнайтед" намерен подписать еще одного новичкаАнглийский "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести еще одного новичка до закрытия текущего трансферного окна.

Как информирует Mirror, вполне вероятно, что очередным подписантом "красных дьяволов" должен стать полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш, в трансфере которого заинтересован лично главный тренер обладателя кубка УЕФА Жозе Моуринью.

Напомним, в эти минуты проходит матч за Суперкубок Англии, в котором встречаются лондонские "Арсенал" и "Челси". | soccernews.ru

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