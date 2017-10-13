"Манчестер Юнайтед" намерен предложить 56 миллионов евро за Роуза

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по трансферу защитника "Тоттенхэма" Дэнни Роуза, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы следующим летом предложить за 27-летнего фулбека 56 миллионов евро.

Стоит отметить, что на Роуза также претендует лондонский "Челси".

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