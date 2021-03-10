"Манчестер Юнайтед" намерен предложить "Атлетико" суперобмен
"Манчестер Юнайтед" хочет обменять испанского вратаря Давида де Хеа на словенского голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, английский клуб надеется провернуть обмен в летнее трансферное окно. Впрочем, для совершения сделки де Хеа придется пойти на снижение зарплаты, которая сейчас у него составляет почти 23 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне 30-летний де Хеа провел 29 матчей и пропустил 37 голов. 28-летний Облак принял участие в 32 поединках и пропустил 26 мячей.
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|Челси
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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