"Манчестер Юнайтед" намерен предложить Эррере почти 50-миллионный контракт

"Манчестер Юнайтед" намерен предложить своему полузащитнику Андеру Эррере продлить действующее соглашение.

Как информирует Sunday Express, по новому соглашению "красные дьяволы" готовы будут платить 27-летнему хавбеку 230 тысяч евро в неделю. Учитывая, что клуб предлагает продлить сотрудничество на четыре года, в сумме футболист сможет заработать 47 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лос-Анджелес Гэлакси". | soccernews.ru