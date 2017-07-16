"Манчестер Юнайтед" намерен предложить Эррере почти 50-миллионный контракт

Теги андер эррераманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" намерен предложить Эррере почти 50-миллионный контракт"Манчестер Юнайтед" намерен предложить своему полузащитнику Андеру Эррере продлить действующее соглашение.

Как информирует Sunday Express, по новому соглашению "красные дьяволы" готовы будут платить 27-летнему хавбеку 230 тысяч евро в неделю. Учитывая, что клуб предлагает продлить сотрудничество на четыре года, в сумме футболист сможет заработать 47 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лос-Анджелес Гэлакси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов