"Манчестер Юнайтед" намерен предложить Флетчеру должность в структуре клуба

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"Манчестер Юнайтед" намерен предложить Флетчеру должность в структуре клуба

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер может получить должность в структуре клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" хочет пригласить 35-летнего шотландца на работу в скаутский отдел.

Боссы "МЮ" намерены сделать в кадровой политике ставку на бывших футболистов, которые понимают ценности клуба. 

Флетчер является воспитанником манкунианцев, за основную команду выступал с 2002 по 2015 год, сыграл 342 матча и забил 24 гола.

Сейчас хавбек защищает цвета "Сток Сити". Его контракт с "гончарами" истекает по окончании текущего сезона.

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