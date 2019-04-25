"Манчестер Юнайтед" намерен предложить Флетчеру должность в структуре клуба
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер может получить должность в структуре клуба, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" хочет пригласить 35-летнего шотландца на работу в скаутский отдел.
Боссы "МЮ" намерены сделать в кадровой политике ставку на бывших футболистов, которые понимают ценности клуба.
Флетчер является воспитанником манкунианцев, за основную команду выступал с 2002 по 2015 год, сыграл 342 матча и забил 24 гола.
Сейчас хавбек защищает цвета "Сток Сити". Его контракт с "гончарами" истекает по окончании текущего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14