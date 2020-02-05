"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести этим летом хавбека "Астон Виллы" Грилиша

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"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести этим летом хавбека "Астон Виллы" Грилиша

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести летом 2020 года игрока "Астон Виллы" Джека Грилиша. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, руководство клуба считает, что хавбека можно будет приобрести по выгодной цене. "МЮ" сделал Грилиша приоритетной трансферной целью на лето.

Ожидается, что в конце сезона "красных дьяволов" покинет хавбек Поль Погба.

В этом сезоне 24-летний футболист участвовал в 23 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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