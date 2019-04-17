"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести игрока "Баварии" Зюле
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника "Баварии" Николаса Зюле. Об этом сообщает Tribalfootball.
По данным источника, игрока недавно просматривали скауты английского клуба и немец произвел на них неизгладимое впечатление.
"МЮ" послал запрос мюнхенцам по поводу 23-летнего игрока, однако "Бавария" не готова продать футболиста.
Зюле перешел в "Баварию" из "Хоффенхайма" летом 2017 года за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 36 матчах, забив 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер Бремен
|29
|46
|8
|Байер Леверкузен
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14