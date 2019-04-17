"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести игрока "Баварии" Зюле

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"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести игрока "Баварии" Зюле

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника "Баварии" Николаса Зюле. Об этом сообщает Tribalfootball. 

По данным источника, игрока недавно просматривали скауты английского клуба и немец произвел на них неизгладимое впечатление. 

"МЮ" послал запрос мюнхенцам по поводу 23-летнего игрока, однако "Бавария" не готова продать футболиста.

Зюле перешел в "Баварию" из "Хоффенхайма" летом 2017 года за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 36 матчах, забив 1 гол. 

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