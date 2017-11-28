"Манчестер Юнайтед" намерен продать трёх защитников

"Манчестер Юнайтед" намерен в течение зимнего трансферного окна продать трёх защитников, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет расстаться с Маттео Дармианом, Дэйли Блиндом и Люком Шоу, игра которых его не устраивает.

Также отмечается, что "МЮ" на замену вышеупомянутым футболистам будет искать более перспективных исполнителей.

Не пропустите: Летом "Манчестер Юнайтед" может провернуть четыре громких трансфера. | http://soccernews.ru