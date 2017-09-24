"Манчестер Юнайтед" намерен продлить Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" планирует в ближайшее время продлить контракт с голкипером Давидом Де Хеа, сообщает The Independent.

По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" намерено вскоре начать переговоры по этому вопросу с испанским стражем ворот и его представителями.

Стоит отметить, что действующий контракт 26-летнего Де Хеа с "МЮ" истекает в 2019 году.

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