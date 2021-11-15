"Манчестер Юнайтед" намерен продлить де Хеа

Фото: инстаграм Давида Де Хеа/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с испанским вратарем Давидом Де Хеа, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, тренерский штаб и руководство английского клуба довольно игрой испанца, поэтому намерено продлить с ним соглашение, которое истекает летом 2023 года. Стоит отметить, что сейчас голкипер получает 21 миллион евро в год.

В нынешнем сезоне 31-летний де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 24 гола.

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