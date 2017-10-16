"Манчестер Юнайтед" намерен продлить Джонса

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в продлении сотрудничества с защитником Филом Джонсом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" готово предложить 25-летнему центрбеку новый долгосрочный контракт.

Стоит отметить, что действующее соглашение Джонса с "МЮ" истекает летом 2019 года.

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