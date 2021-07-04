"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Люком Шоу

Теги манчестер юнайтедлюк шоу

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Люком ШоуФото: инстаграм Шоу/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с левым защитником сборной Англии Люком Шоу.

По информации источника, манкунианцы намерены предложить контракт футболисту в ближайшие нескольно месяцев.

Также отмечается, что Шоу в клубе считают одним из ключевых игроков команды, а главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает на игрока в будущем и хочет, чтобы тот остался.

В прошедшем сезоне Шоу сыграл 32 игры за "МЮ" в АПЛ, в которых забил один гол и отдал 5 голевых передач.

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